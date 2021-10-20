В Украине увеличилось количество кибератак после праздников. Были и DDoS-атаки
Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила об увеличении кибератак в Украине после праздников. Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокированы 59 922 атаки различных видов, что на 26% больше чем на предыдущей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.
Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (97%).
Зафиксированы и заблокированы 4 DDoS-атаки.
Зафиксировали 76 345 подозрительных событий (на 36% меньше чем на предыдущей неделе):
- попыток получения прав пользователя - 8%
- попыток получения прав администратора - 26%
- нарушений корпоративной политики безопасности - 29%
- обнаружение сетевого ШПЗ - 17%
- применение нестандартных протоколов - 10%
- подозрительного исполняющего кода - 6%
- другие - 4%
В этот период зарегистрировали и обработали 2 651 киберинцидента, что примерно на уровне предыдущей недели.
Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 96%