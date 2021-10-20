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В Україні збільшилась кількість кібератак після свят. Були й DDoS-атаки

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 11:34
В Україні збільшилась кількість кібератак після свят. Були й DDoS-атаки Фото: під час свят кількість кібератак збільшилася на 26% (freepik.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила про збільшення кібератак в Україні після свят. Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 59 922 атаки різних видів, що на 26% більше ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (97%).
Зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки.

Зафіксовано 76 345 підозрілі події (на 36% менше ніж попереднього тижня):

  • спроб отримання прав користувача - 8%
  • спроб отримання прав адміністратора - 26%
  • порушень корпоративної політики безпеки - 29%
  • виявлення мережевого ШПЗ - 17%
  • застосування нестандартних протоколів - 10%
  • підозрілого виконувального коду - 6%
  • інші - 4%

У цей період зареєстровано та опрацьовано 2 651 кіберінцидентів, що приблизно на рівні попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 96%

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