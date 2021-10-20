В Україні збільшилась кількість кібератак після свят. Були й DDoS-атаки
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила про збільшення кібератак в Україні після свят. Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 59 922 атаки різних видів, що на 26% більше ніж попереднього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.
Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (97%).
Зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки.
Зафіксовано 76 345 підозрілі події (на 36% менше ніж попереднього тижня):
- спроб отримання прав користувача - 8%
- спроб отримання прав адміністратора - 26%
- порушень корпоративної політики безпеки - 29%
- виявлення мережевого ШПЗ - 17%
- застосування нестандартних протоколів - 10%
- підозрілого виконувального коду - 6%
- інші - 4%
У цей період зареєстровано та опрацьовано 2 651 кіберінцидентів, що приблизно на рівні попереднього тижня.
Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 96%