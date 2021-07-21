В Украине увеличат количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что в ведомстве начинаются комплексные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

"Хочу подчеркнуть на активизации работы в направлении контроля за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль за соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина людей, в том числе соблюдение ими противоэпидемических мероприятий", - отметил он.

Кроме того, полицейские акцентируют внимание на выявлении фактов нарушения правил проезда транспортных средств, чьи габаритные или весовые параметры превышают нормативные. А также обеспечат осуществление усиленных мер габаритно-весового контроля.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий отметил, что в течение месяца в государстве продлится комплекс мероприятий под условным названием "Безопасные автомобильные дороги", которые должны быть проведены для снижения уровня аварийности во всех областях, на всех участках дорог.

Особое внимание необходимо обратить на усиление полицейского присутствия: количество экипажей патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции, особенно в местах повышенной аварийности, отметил он.