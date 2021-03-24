В Украине утвердили порядок признания лицом без гражданства

"С принятием указанного решения правительства фактически начинается процесс документирования в Украине лиц без гражданства, а указанные категории лиц смогут подавать в территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы соответствующие заявления о признании их лицами без гражданства", - указано в сообщении.

В свою очередь получение справки о признании лицом без гражданства станет основанием для получения вида на жительство, разрешения на иммиграцию и вида на жительство, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, гражданства Украины.

"Это даст возможность людям официально трудоустраиваться, получать медицинскую помощь, образование, пенсию и целый спектр других социальных и экономических привилегий", - информируют в Кабмине.

В правительстве подчеркнули, что этот документ позволит урегулировать правовой статус детей, достигших совершеннолетия, но из-за отсутствия соответствующих документов у родителей не имеющих правовых оснований на оформление личных документов. Проведенный анализ показал, что такие лица есть практически во всех регионах Украины.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.