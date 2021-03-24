ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине утвердили порядок признания лицом без гражданства

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 17:11
В Украине утвердили порядок признания лицом без гражданства Фото: Кабинет министров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине утвердили порядок рассмотрения заявлений о признании лицом без гражданства. Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает правительственный портал.

"С принятием указанного решения правительства фактически начинается процесс документирования в Украине лиц без гражданства, а указанные категории лиц смогут подавать в территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы соответствующие заявления о признании их лицами без гражданства", - указано в сообщении.

В свою очередь получение справки о признании лицом без гражданства станет основанием для получения вида на жительство, разрешения на иммиграцию и вида на жительство, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, гражданства Украины.

"Это даст возможность людям официально трудоустраиваться, получать медицинскую помощь, образование, пенсию и целый спектр других социальных и экономических привилегий", - информируют в Кабмине.

В правительстве подчеркнули, что этот документ позволит урегулировать правовой статус детей, достигших совершеннолетия, но из-за отсутствия соответствующих документов у родителей не имеющих правовых оснований на оформление личных документов. Проведенный анализ показал, что такие лица есть практически во всех регионах Украины.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №3630.

Как писало РБК-Украина, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины гражданство
NEWS
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет