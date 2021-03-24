В Украине утвердили порядок признания лицом без гражданства
В Украине утвердили порядок рассмотрения заявлений о признании лицом без гражданства. Кабинет министров принял соответствующее постановление.
"С принятием указанного решения правительства фактически начинается процесс документирования в Украине лиц без гражданства, а указанные категории лиц смогут подавать в территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы соответствующие заявления о признании их лицами без гражданства", - указано в сообщении.
В свою очередь получение справки о признании лицом без гражданства станет основанием для получения вида на жительство, разрешения на иммиграцию и вида на жительство, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, гражданства Украины.
"Это даст возможность людям официально трудоустраиваться, получать медицинскую помощь, образование, пенсию и целый спектр других социальных и экономических привилегий", - информируют в Кабмине.
В правительстве подчеркнули, что этот документ позволит урегулировать правовой статус детей, достигших совершеннолетия, но из-за отсутствия соответствующих документов у родителей не имеющих правовых оснований на оформление личных документов. Проведенный анализ показал, что такие лица есть практически во всех регионах Украины.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №3630.
Как писало РБК-Украина, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.