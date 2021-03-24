В Україні затвердили порядок визнання особою без громадянства

В Україні затвердили порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства . Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

"З прийняттям зазначеного рішення уряду фактично розпочинається процес документування в Україні осіб без громадянства, і зазначені категорії осіб зможуть подавати до територіальних органів та підрозділів Державної міграційної служби відповідні заяви про визнання їх особами без громадянства", - вказано у повідомленні.

Своєю чергою отримання довідки про визнання особою без громадянства стане підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання, дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, громадянства України.

"Це дасть можливість людям офіційно працевлаштовуватися, отримувати медичну допомогу, освіту, пенсію та цілий спектр інших соціальних та економічних привілеїв", - інформують у Кабміні.

В уряді підкреслили, що цей документ дозволить урегулювати правовий статус дітей, які досягли повноліття, але через відсутність відповідних документів у батьків не мають правових підстав на оформлення особистих документів. Проведений аналіз показав, що такі особи є практично в усіх регіонах України.

Постанова набуває чинності після її офіційного опублікування.