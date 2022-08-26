В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило обсяги газу на опалювальний для підприємств, які виробляють теплову енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook .

"Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію", - написав він та додав, що "це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону".

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла на рівні 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування). Споживання буде зменшено на 10%.