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В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 16:00
В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон Фото: постачальникам тепла затвердили обсяги газу на опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило обсяги газу на опалювальний для підприємств, які виробляють теплову енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook.

"Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію", - написав він та додав, що "це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону".

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла на рівні 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування). Споживання буде зменшено на 10%.

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Опалювальный сезон
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