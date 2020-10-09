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В Украине успешно испытали ракету "Оскол", ВСУ может получить первую партию

Украина, Пятница 09 октября 2020 11:27
В Украине успешно испытали ракету "Оскол", ВСУ может получить первую партию
Фото: ракеты "Оскол" (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине завершили испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 ("Оскол"), изготовленных для нужд Министерства обороны Украины. Изделия готовы досрочно передать армии.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику", - отмечается в сообщении.

Компания ожидает увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

Эта ракета предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Отмечается, что "Оскол" может применяться не только для комплектации авиации, но и в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.

Напомним, в конце апреля в Одесской области провели успешные испытания ракеты "Ольха-М".

В интервью РБК-Украина глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун".

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