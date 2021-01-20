В Украине ускорят реабилитацию детей с инвалидностью

Фото: детский рисунок (freepik)

В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.

Об этом сообщает правительственный портал.

Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.

Изложение этого порядка в новой редакции позволит:

урегулировать первоочередное обеспечение реабилитационными услугами детей с инвалидностью, которые не получили их в предыдущем бюджетном году из-за отсутствия средств в бюджете или из-за длительной болезни ребенка;

увеличить удельный вес расходов на реабилитационные услуги для одного ребенка;

включить в предельную стоимость реабилитации стоимость перевозки ребенка с инвалидностью;

упростить админпроцедуры и ускорить процесс предоставления реабилитационных услуг.

Этот документ должен обеспечить доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитации.

Напомним, в Украине выросли выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, может возрасти на 50%. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект за основу.