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В Украине ускорят реабилитацию детей с инвалидностью

Украина, Среда 20 января 2021 16:03
В Украине ускорят реабилитацию детей с инвалидностью
Фото: детский рисунок (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.

Об этом сообщает правительственный портал.

Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.

Изложение этого порядка в новой редакции позволит:

  • урегулировать первоочередное обеспечение реабилитационными услугами детей с инвалидностью, которые не получили их в предыдущем бюджетном году из-за отсутствия средств в бюджете или из-за длительной болезни ребенка;
  • увеличить удельный вес расходов на реабилитационные услуги для одного ребенка;
  • включить в предельную стоимость реабилитации стоимость перевозки ребенка с инвалидностью;
  • упростить админпроцедуры и ускорить процесс предоставления реабилитационных услуг.

Этот документ должен обеспечить доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитации.

Напомним, в Украине выросли выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, может возрасти на 50%. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект за основу.

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