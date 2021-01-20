В Україні прискорять реабілітацію дітей з інвалідністю

В Україні прискорять надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову.
Про це повідомляє урядовий портал.
Документ вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю.
Викладення цього порядку у новій редакції дасть змогу:
Цей документ має забезпечити доступність послуг для сімей, в яких є дитина з важкою формою інвалідності, що потребує реабілітації.
Нагадаємо, в Україні зросли виплати на дітей, які залежать від прожиткового мінімуму.
Як писало РБК-Україна, розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, може зрости на 50%. Верховна рада схвалила відповідний законопроект за основу.