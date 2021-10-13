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В Украине упростят закупку инновационных препаратов. Президент подписал закон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках". Документ призван упростить доступ пациентов к инновационным препаратам и медицинским технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и других законов Украины относительно закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховная Рада приняла документ № 1756-ІХ 21 сентября 2021. Закон призван упростить доступ пациентов к инновационным препаратам и медицинским технологиям.

Согласно подписанному документу, действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 года не распространяется на случаи, когда по договорам управляемого доступа проводятся закупки оригинальных (инновационных) лекарственных препаратов.

Документ также устанавливает требования к публикуемой в электронной системе закупок информации о лекарствах. Она должна содержать:

  • международное непатентованное название (при наличии);
  • торговое название;
  • форму выпуска;
  • дозировку лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор;
  • и другие данные.

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых по договорам управляемого доступа, утверждает Кабинет министров. При этом целесообразность их заключения проводится государственная оценка поставляемых медицинских технологий и лекарств.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Владимир ЗеленскийМинистерство здравоохранения Украины