ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине упростят закупку инновационных препаратов. Президент подписал закон

Новина українською →
Киев, Среда 13 октября 2021 18:30
В Украине упростят закупку инновационных препаратов. Президент подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках". Документ призван упростить доступ пациентов к инновационным препаратам и медицинским технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и других законов Украины относительно закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховная Рада приняла документ № 1756-ІХ 21 сентября 2021. Закон призван упростить доступ пациентов к инновационным препаратам и медицинским технологиям.

Согласно подписанному документу, действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 года не распространяется на случаи, когда по договорам управляемого доступа проводятся закупки оригинальных (инновационных) лекарственных препаратов.

Документ также устанавливает требования к публикуемой в электронной системе закупок информации о лекарствах. Она должна содержать:

  • международное непатентованное название (при наличии);
  • торговое название;
  • форму выпуска;
  • дозировку лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор;
  • и другие данные.

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых по договорам управляемого доступа, утверждает Кабинет министров. При этом целесообразность их заключения проводится государственная оценка поставляемых медицинских технологий и лекарств.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине