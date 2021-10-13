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В Україні спростять закупівлю інноваційних препаратів. Президент підписав закон

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 18:30
В Україні спростять закупівлю інноваційних препаратів. Президент підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі". Документ покликаний спростити доступ пацієнтів до інноваційних препаратів і медичних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України" Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів за договорами доступу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховна Рада прийняла документ № 1756-ІХ 21 вересня 2021 року. Закон покликаний спростити доступ пацієнтів до інноваційних препаратів і медичних технологій.

Згідно з підписаним документом, дія закону "Про публічні закупівлі" до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, коли за договорами керованого доступу проводяться закупівлі оригінальних (інноваційних) лікарських препаратів.

Документ також встановлює вимоги до інформації про ліки, що публікується в електронній системі закупівель. Вона повинна містити:

  • міжнародну непатентовану назву (за наявності);
  • торгову назву;
  • форму випуску;
  • дозування лікарського засобу, щодо якого укладено такий договір;
  • та інші дані.

Перелік лікарських препаратів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затверджує Кабінет Міністрів. При цьому доцільність їх укладення проводиться державна оцінка поставлених медичних технологій і ліків.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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