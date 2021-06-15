В Украине упростят выплату компенсаций медикам

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

В статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней" внесли изменение.

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.

Данный закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.