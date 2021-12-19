В Украине упала третья за неделю новогодняя елка. В этот раз в Мариуполе

Новогодняя елка была установлена на Театральной площади города. На видео можно увидеть, что вероятной причиной инцидента стал сильный ветер. Елка не выдержала, наклонилась и упала на землю под собственным же весом.

Как отмечает местное издание, люди, которые находились возле елки, успели разбежаться, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые не подпускают людей к сломанному дереву.

Также на Театральную площадь прибыли рабочие, которые попытаются поставить елку на место.

Второй подобный случай произошел сегодня утром. В Лебедине в Сумской области новогодняя елка также не выдержала сильный ветер и упала. На место происшествия сразу прибыли работники и техника, которые поставили дерево на место.

Еще один инцидент произошел несколькими днями ранее в Житомирской области. Там в поселке Романов новогодняя елка сломалась пополам во время установки. В это время на дереве находился рабочий. В результате падения он получил незначительные травмы.

С этой же елкой связан и другой инцидент. Во время процесса транспортировки дерево оборвало интернет-кабели, оставив без интернета несколько населенных пунктов.