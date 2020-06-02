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В Украине нет угрозы широкомасштабной войны с РФ, - Резников

Новости » Политика     02.06.2020 - 01:58
В Украине нет угрозы широкомасштабной войны с РФ, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Угроза войны снижается в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса

В Украине не может состояться широкомасштабной войны с Российской Федерацией. Продвижения российских войск глубже на территорию Украины не произойдет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он считает, что широмасштабной войны не может быть, в частности, в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

"В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол как страна, которая будет требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу. Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может", - скаав Резников.

Он также добавил, что "Украина живет с этим вызовом шесть лет и своей кровью платит за спокойствие Европы".

Ранее сообщалось, что 2 июня украинская делегация в Германии предоставит доказательства об эскалации Российской Федерацией ситуации на Донбассе.

РБК-Украина писало, что Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Донбассвойна
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