В Украине ударили морозы до -24. На западе небольшой снег

Похолодание пришло в Украину с новой силой. В центре температура воздуха опустилась до -24, а на западе идет снег.

Утром идет небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -10-17, в центре и на северо-востоке до -24.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.

На перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4-9.

По прогнозу синоптиков УкрГидрометцентра, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и южных областях днем 0-5 на остальной территории -6-11.