ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине ударили морозы до -24. На западе небольшой снег

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 08:14
В Украине ударили морозы до -24. На западе небольшой снег Фото: похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание пришло в Украину с новой силой. В центре температура воздуха опустилась до -24, а на западе идет снег.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Утром идет небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -10-17, в центре и на северо-востоке до -24.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.

На перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4-9.

По прогнозу синоптиков УкрГидрометцентра, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и южных областях днем 0-5 на остальной территории -6-11.

Напомним, вчера шли снегопады в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях. За сутки в Кировоградской области выпало 30 сантиметров снега.

Отметим, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество похолодание морозы
NEWS
В Украине ударили морозы до -24. На западе небольшой снег
В Украине ударили морозы до -24. На западе небольшой снег
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами