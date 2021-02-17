В Україні вдарили морози до -24. На заході невеликий сніг
Похолодання прийшло в Україну з новою силою. В центрі температура повітря опустилась до -24, а на заході йде сніг.
Зранку йде невеликий сніг у західних областях, на решті території без опадів. Температура повітря -10-17, в центрі та на північному сході до -24.
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений.
На перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг мокре. Температура повітря -4-9.
За прогнозом синоптиків УкрГідрометцентру, у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та південних областях вдень 0-5 на решті території -6-11.
Нагадаємо, вчора йшли снігопади у Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях. За добу в Кіровоградській області випало 30 сантиметрів снігу.
Зазначимо, в Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг.