В Україні вдарили морози до -24. На заході невеликий сніг

Похолодання прийшло в Україну з новою силою. В центрі температура повітря опустилась до -24, а на заході йде сніг.

Зранку йде невеликий сніг у західних областях, на решті території без опадів. Температура повітря -10-17, в центрі та на північному сході до -24.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений.

На перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг мокре. Температура повітря -4-9.

За прогнозом синоптиків УкрГідрометцентру, у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та південних областях вдень 0-5 на решті території -6-11.