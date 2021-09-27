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В Украине циркулирует "Дельта"-штамм коронавируса: названы атипичные симптомы

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 09:40
В Украине циркулирует "Дельта"-штамм коронавируса: названы атипичные симптомы Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины назвали атипичные симптомы коронавируса штамма "Дельта". То есть не в 100% случаев "Дельта"-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

По его словам, сейчас Минздрав сталкивается с тем, что клиническое течение "Дельты" является несколько иным, начальные симптомы также несколько отличаются.

"Но, думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию ВОЗ, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением", - объяснил Кузин.

Кроме того, главный санитарный врач сообщил, что в других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

"То есть не в 100% случаев "Дельта"-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное. Это по сути 5-7% от общего количества", - сообщил он.

По его словам, обычно ход коронавирусной болезни и "Дельта"-штамма начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела.

У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 3007 новых случаев коронавируса.

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Коронавирус "Дельта" Министерство здравоохранения Украины
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