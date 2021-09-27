ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні циркулює "Дельта"-штам коронавірусу: названо атипові симптоми

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 вересня 2021 09:40
В Україні циркулює "Дельта"-штам коронавірусу: названо атипові симптоми Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали атипові симптоми штаму коронавірусу "Дельта". Тобто не у 100% випадків "Дельта"-варіанту є кишкові розлади тощо.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг "Дельти" є дещо іншим, початкові симптоми також дещо відрізняються.

"Але, думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз'ясненням", - пояснив Кузін.

Крім того, головний санітарний лікар повідомив, що в інших країнах реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів.

"Тобто не у 100% випадків "Дельта"-варіанту є кишкові розлади тощо. Це по суті 5-7% від загальної кількості", - повідомив він.

За його словами, зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і "Дельта"-штаму починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла.

У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 3007 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта" Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей
DAILY
Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад