В Украине за три дня выявили почти 2800 нарушений карантина в учреждениях

Фото: проверка полиции (mvs.gov.ua)

Правоохранители согласно зафиксированных нарушений составили протоколы и предписания

В Украине за три дня обнаружили 2788 нарушений карантина вследствие увеличения количества проверок. Они проводились на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, с 19 июня в Украине произвели более 19 тысяч проверок относительно нарушения карантинных мер и их количество ежедневно увеличивается. Только за последние три дня их совершили почти 12 тысяч. Правоохранители согласно зафиксированных нарушений составили протоколы и предписания.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди устали от карантина и расслабились. Однако бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность за соблюдение мер безопасности.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в медучреждениях Закарпатской и Волынской области начали готовить больше мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

Напомним, сегодня в Волынской области усилили карантинные меры в местах массового отдыха людей из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине второй день почти 900 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Автор: Андрей Козловский