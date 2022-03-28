В Украине теперь водителям не нужно предоставлять медицинскую справку для восстановления прав

В Министерстве внутренних дел заявили, что отныне медицинская справка для обмена или восстановления водительского удостоверения не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

Также отмечается, что во время военного положения сервисные центры МВД осуществляют обмен водительских прав только тем гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне.

Ранее мы сообщали, что сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввозимого авто.

Также мы писали, что новые правила для украинских водителей уже вступили в действие.

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