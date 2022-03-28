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В Украине теперь водителям не нужно предоставлять медицинскую справку для восстановления прав

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 13:55
В Украине теперь водителям не нужно предоставлять медицинскую справку для восстановления прав Как восстановить водительское удостоверение (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Министерстве внутренних дел заявили, что отныне медицинская справка для обмена или восстановления водительского удостоверения не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Также отмечается, что во время военного положения сервисные центры МВД осуществляют обмен водительских прав только тем гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне.

Ранее мы сообщали, что сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввозимого авто.

Также мы писали, что новые правила для украинских водителей уже вступили в действие.

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