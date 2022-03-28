В Україні тепер водіям не потрібно надавати медичну довідку для відновлення прав

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що відтепер медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Також зазначається, що під час воєнного стану сервісні центри МВС здійснюють обмін водійських прав тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони.

Раніше ми повідомляли, що сервісні центри МВС дозволили реєстрацію ввезеного авто.

Також ми писали, що нові правила для українських водіїв вже вступили в дію.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!