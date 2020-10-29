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В Украине свыше 360 медиков за сутки заболели COVID-19

Украина, Четверг 29 октября 2020 11:39
В Украине свыше 360 медиков за сутки заболели COVID-19
Фото: медик (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине за сутки COVID-19 заболели 363 медицинских работника. Также коронавирусом заразились 287 детей.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью, - ред.) заболело 7342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 113 летальных случаев", - рассказал министр.

Кроме того, выздоровели 2990 пациентов с COVID-19.

Глава Минздрава подчеркнул, что за все время пандемии в Украине заболело 370 тыс. 417 человек, из них 21 тыс. 430 детей и 22 тыс. 650 медицинских работников.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 21 812 медицинских работников.

Как писало РБК-Украина, в стране с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 140 медицинских работников. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.

А в начале сентября Минздрав заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заразились 11 тысяч 754 медицинских работника.

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Новости Украины Происшествия медикиМаксим СтепановКоронавирус

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