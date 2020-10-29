В Украине свыше 360 медиков за сутки заболели COVID-19

В Украине за сутки COVID-19 заболели 363 медицинских работника. Также коронавирусом заразились 287 детей.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью, - ред.) заболело 7342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 113 летальных случаев", - рассказал министр.
Кроме того, выздоровели 2990 пациентов с COVID-19.
Глава Минздрава подчеркнул, что за все время пандемии в Украине заболело 370 тыс. 417 человек, из них 21 тыс. 430 детей и 22 тыс. 650 медицинских работников.
Напомним, ранее Степанов заявлял, что с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 21 812 медицинских работников.
Как писало РБК-Украина, в стране с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 140 медицинских работников. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.
А в начале сентября Минздрав заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заразились 11 тысяч 754 медицинских работника.