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В Украине за сутки случилось почти 1,5 тысячи ДТП, пострадали более 100 человек

Украина, Пятница 11 декабря 2020 12:52
В Украине за сутки случилось почти 1,5 тысячи ДТП, пострадали более 100 человек
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на фоне ухудшения погодных условий за прошедшие сутки зафиксировали 1435 дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - были травмированы.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, за вчера произошло 84 аварии с погибшими или травмированными.

"За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы", - написал Билошицкий.

В Киеве зафиксировали 503 ДТП, из которых 7 - с погибшими или травмированными. В результате аварий в столице погибли 2 человека, 6 - травмировались.

"Вместе с тем, наблюдается уменьшение "нарушений скорости" которые зафиксированы в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3075 и это рекордно низкий показатель", - добавили в патрульной полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве произошло смертельное ДТП из-за гололеда - водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.

Также сообщалось, что в Киеве из-за непогоды введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Всего из-за гололеда в Киеве за вчера пострадали более 160 человек.

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