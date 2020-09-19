ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине за сутки госпитализировали больше всего людей за время пандемии, - Минздрав

Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек. Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии.

Самые читаемые новости

Об этом на брифинге 19 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии. Вообще на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 000 граждан. Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10900 (госпитализированных, - ред.) пациентов", - отметил он.

Напомним, в Украине уже третий день подряд фиксируют более 3200 новых случаев коронавирусной болезни. От COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19. По общему количеству выявленных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что к концу сентября в Украине ожидается 3 тысячи больных ежедневно.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус