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В Україні за добу госпіталізували найбільше людей за час пандемії, - МОЗ

Україні , Субота 19 вересня 2020 10:33
В Україні за добу госпіталізували найбільше людей за час пандемії, - МОЗ
Фото: лікарня (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За останню добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізованих з початку пандемії.

Про це на брифінгу 19 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Було госпіталізовано 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії. Взагалі на сьогодні в наших лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебувають понад 13 000 громадян. Хочу вам сказати, що, наприклад, на перше вересня було 10900 (госпіталізованих, - ред.) пацієнтів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже третій день поспіль фіксують понад 3200 нових випадків коронавірусної хвороби. Від COVID-19 померли 48 людей, а загальне число жертв хвороби становить 3516 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19. За загальною кількістю виявлених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що до кінця вересня в Україні очікується 3 тисячі хворих щодня.

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