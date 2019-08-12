В Украине существенно увеличился выпуск электронных денег

В первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло существенное увеличение выпуска и использования электронных денег. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

По данным НБУ,

объемов выпущенных электронных денег увеличился до 85,4 млн грн (более чем вдвое);

объемов операций с электронными деньгами - до 4,9 млрд грн (более чем на 60%);

количество электронных кошельков - до 67,9 млн шт. (более чем на 20%).

Как напоминают в НБУ, максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве: не пополняемый - 4 000 грн; пополняемый - 14 000 грн (сумма расчетов за таким устройством не может превышать 62 000 грн на год).

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2,877 трлн грн.

По данным НБУ, объем операций перевода средств с карты на карту в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в два раза: с 220 млрд грн до 465 млрд грн.