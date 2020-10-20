В Украине строят две военно-морские базы для защиты Черноморского региона

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании заявил, что страна начинает строить две военно-морские базы. Их строят для защиты Черноморского региона.

Об этом он заявил в послании.

Он отметил, что совместно с Турцией Украина будет разрабатывать дроны и двигатели, развивать системы ПВО.

Президент также сообщил об обновлении и модернизации военной оружия. По его словам, принято на вооружение крылатую ракету "Нептун".

"Мы начинаем строить две военно-морские украинские базы для защиты Черноморского региона", - заявил он.

Отметим, подписанный в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что база будет построена в Украине с привлечением британских специалистов.

Меморандум предполагает выделение 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие военно-морского флота Украины. Эти кредитные средства будут предоставлены в том числе на строительство баз.