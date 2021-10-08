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В Украине стремительно растет число COVID-случаев: за сутки заболели более 16 тысяч человек

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Киев, Пятница 08 октября 2021 08:17
В Украине стремительно растет число COVID-случаев: за сутки заболели более 16 тысяч человек Фото: в Украине вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сообщили о 16 362 новых случаях коронавируса. За сутки больше всего заражений в Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек. Протестировали методом ПЦР - 53 211 человек, методом ИФА - 10 100 человек, экспресс-тестами - 43 558 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 514 005 человек;
  • выздоровели - 2 282 482 лица;
  • летальных случаев - 58 081.
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