В Україні стрімко зростає кількість COVID-випадків: за добу захворіли більше 16 тисяч людей
Фото: в Україні спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні повідомили про 16 362 нових випадки коронавірусу. За добу найбільше заражень в Одеській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 3 526 осіб; летальних випадків - 241; одужали - 4 720 осіб. Протестували методом ПЛР - 53 211 осіб, методом ІФА - 10 100 осіб, експрес-тестами - 43 558 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 514 005 осіб;
- одужали - 2 282 482 особи;
- летальних випадків - 58 081.