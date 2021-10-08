ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні стрімко зростає кількість COVID-випадків: за добу захворіли більше 16 тисяч людей

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:17
В Україні стрімко зростає кількість COVID-випадків: за добу захворіли більше 16 тисяч людей Фото: в Україні спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні повідомили про 16 362 нових випадки коронавірусу. За добу найбільше заражень в Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 3 526 осіб; летальних випадків - 241; одужали - 4 720 осіб. Протестували методом ПЛР - 53 211 осіб, методом ІФА - 10 100 осіб, експрес-тестами - 43 558 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 514 005 осіб;
  • одужали - 2 282 482 особи;
  • летальних випадків - 58 081.
Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця