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В Украине стартуют продажи обновленного Renault Duster

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 15:27
В Украине стартуют продажи обновленного Renault Duster Фото: Обновленный Renault Duster (Renault)
Автор: Вадим Добровольский

Цена на новинку стартует с отметки 364 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу компании "Рено Украина".

В то время как в мире бюджетный кроссовер Duster уже выпускается во втором поколении, на нашем рынке по-прежнему представлена модель первой генерации. Пока неизвестно, когда "второй" Duster доберется до нас, зато в компании подготовили для ветерана, выпускающегося с 2010 года, очередное косметическое обновление.

Новшества коснулись, главным образом, оснащения. Так, одной из особенностей обновленного Duster стала новая мультимедийнаясистема с 8-дюймовым экраном и функцией беспроводного дублирования смартфона.

В Украине стартуют продажи обновленного Renault Duster

Также улучшена эргономика, мактериалы отделки салона стали качественне, в палитре цветов кузова появился новый оранжевый оттенок, добавлены новые варианты 16-дюймовых колес.

Моторная линейка обновленного Duster включает бензиновый двигатель 1.6 TCe мощностью 115 л.с. с 5-ступенчатой или 6-ступенчатой мехнаической короюкой передач на выбор и турбодизель 1.5 dCi мощностью 110 л.сс (6-ступенчатая МКП и "робот" с двойным сцеплением). Также для бензиновой версии есть возможность установки заводского ГБО.

В Украину поставляются автомобили, собранные на заводе Renault в румынском гороже Питешти.

Ранее сообщалось, как не стать жертвой мошенников при продаже или покупке автомобиля.

Напомним, льготная растаможка "евроблях" дала сбой. Штрафы за "евробляхи" в Украине начали поступать друзьям и родственникам их владельцев.

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