В Украине стартует крупный проект по созданию и поддержке AI- и ML-стартапов

В состав фаундеров вместе с Токаревым вошли основатели Reface Денис Дмитренко и Кирилл Сыгыда. Руководителем проекта стала Анна Шувалова.

"Бизнес-модель венчурных студий пока не сильно распространена в Украине. Значит, работать будет еще увлекательнее. Это не акселератор, не инкубатор и не венчурный фонд. Мы будем не только заниматься поддержкой стартапов, но и регулярно создавать их сами: находить идеи, валидировать их, давать seed-финансирование и поднимать дальнейшие инвестиции для их роста в самостоятельные компании", - пишет Токарев.

По словам основателя, Pawa уже заручилась поддержкой зарубежных консультантов и продолжает привлекать адвайзеров - предпринимателей, академиков и технических специалистов.

На первом этапе в Pawa планируют работать с 10 идеями ежегодно, с целью найти среди них 4-5 потенциальных звёзд.

В данный момент проект формирует команду ML-специалистов.

Напомним, Reface - мобильное приложение, которое позволяет пользователям заменять лицо в видео или GIF за считанные секунды. Приложение базируется на основе технологии GAN, которая достигает высокого разрешения при генерации изображений.