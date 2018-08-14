В Украине стартовали продажи обновленного Kia Sportage

Рестайлинговая версия Kia Sportage, одного из самых популярных автомобилей в Украине, уже доступна для покупки в Украине. Обновленный дизайн, еще более впечатляющий список опций и обновленная линейка силовых агрегатов – все это доступно по традиционно привлекательной цене от 17 300 Евро.

Дистрибьюторская компания «Фалькон-Авто» (входит в состав Корпорации «УкрАВТО») сообщает о старте продаж обновленного Kia Sportage. Автомобиль, который по праву считается бестселлером украинского рынка, доступен с обновленным дизайном, расширенным списком опций, а также существенно измененной линейкой силовых агрегатов. Цены же, стартуя с отметки 17 300 Евро*, традиционно позволяют получить максимум автомобиля за свои деньги.

Дизайн

Sportage получил узнаваемый дизайн и даже спустя почти три года с момента дебюта выглядит свежо и привлекательно. Тем не менее, дизайнеры Kia Motors нашли способ сделать компактный кроссовер еще более впечатляющим.

Автомобиль получил обновленные передние и задние бамперы, а также более эффектную оптику. В топ-версии GT-Line (Джи-Ти Лайн) Sportage комплектуется полностью светодиодными фарами, в том числе и головного света. Противотуманные фары Ice Qube заметно преобразились, получив еще более агрессивный вид. Обновился и дизайн колесных дисков, которые будут доступны в 17-ти и 19-дюймовом вариантах.

Что касается интерьера, то здесь будущие владельцы найдут новый руль, обновленный кластер приборной панели, а также 7-дюймовую сенсорную мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, которая отныне доступна даже в стартовой версии Comfort (Комфорт).

Двигатели и трансмиссии

Главные новшества кроются под капотом обновленного Kia Sportage. Так, стартовый бензиновый двигатель 1.6 мощностью 132 л.с., который до сих пор был доступен только с 6-ступенчатой механической КПП, отныне можно заказать и в сочетании с 6-ступенчатой автоматической КПП.

Чрезвычайно популярный в Украине дизельный мотор 1,7 уступает место еще более экономичному и экологичному двигателю с рабочим объемом 1,6 литров. В базовой версии он выдает 115 л.с., тогда как более мощная версия, сочетающаяся с роботизированной коробкой передач DCT, имеет мощность 136 л.с. Обе версии комплектуются системой старт/стоп, которая позволяет сэкономить топливо при движении в пробках.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что Sportage с дизелем 1,6 теперь можно будет приобрести не только в переднеприводной версии, но и со всеми ведущими колесами.

Есть новости и для тех, кто предпочтет кроссовер с 2-литровым 185-сильным турбодизелем. Этот двигатель отныне агрегатируется 8-ступенчатым «автоматом», который пришел на смену 6-ступенчатой АКПП.

Комплектации и цены

Детально ознакомиться с комплектациями и ценами на доступные модификации обновленного Sportage можно на сайте «Фалькон-Авто». Отметим, что следуя современным тенденциям, официальный дистрибьютор принял решение сделать 7-дюймовую сенсорную мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Car Play стандартным оборудованием Sportage, доступным даже в стартовой версии Comfort (Комфорт).

Что касается цен, то обновленный Kia Sportage в версии Comfort (Комфорт) с бензиновым мотором 1,6 стоит 17 300 Евро*. Автомобиль с тем же мотором и 6-ступенчайтой АКПП можно приобрести за 18 500 Евро*.

Турбированный 177-сильный Sportage (двигатель 1.6 T-GDI) в версии Business стоит 26 900 Евро*, тогда как стать владельцем топ-версии GT-Line (Джи-Ти Лайн) с 2-литровым турбодизелем можно по цене 30 900 Евро*.

Что касается моделей, оснащенных новым турбодизелем 1,6, то стартовая версия с механической КПП стоит 19 900 Евро*, тогда как автомобили, укомплектованные 7-ступенчатой роботизированной КПП можно приобрести по цене от 21 900 Евро*.

*Цены включая НДС по состоянию на 31.07.18 г. Расчеты в гривне по курсу указанному на сайте www.kia.соm/ua в день выписки счета-фактуры.