В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО: что необходимо знать

В понедельник, 1 февраля 2021 года, началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. Она пройдет с 21 мая по 15 июня.
Об этом сообщает правительственный портал.
Регистрация на ВНО продлится до 5 марта.
"Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - указано в сообщении.
Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно:
В комплекте регистрационных документов должны быть:
оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";
Указано, что до 30 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, на которых будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:
Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.
Напомним, ранее Верховная рада одобрила за основу и в целом проект постановления №4559 о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.
Кроме того, в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления №4563.