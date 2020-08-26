В Украине создали Восточное управление труда для Донецкой и Луганской областей

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины ликвидировал управления Государственной службы по вопросам труда в Донецкой и Луганской областях. В то же время правительство создало Восточное межрегиональное управление труда.

Такое решение приняли во время сегодняшнего заседания Кабмина.

Новое Восточное межрегиональное управление труда является правопреемником ликвидированных управлений в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что управления в Донецкой и Луганской областях будут выполнять свои функции до завершения осуществления мероприятий по созданию Восточного межрегионального управления труда.

Напомним, с начала карантина потеряли работу свыше 430 тысяч украинских граждан; РБК-Украина рассказывало, как изменился рынок труда в Украине с началом пандемии коронавируса.

Кроме того, правительство планирует расширить пособия по частичной безработице во время карантинов, введенных не только из-за пандемии коронавируса.