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В Украине создали Восточное управление труда для Донецкой и Луганской областей

Украина, Среда 26 августа 2020 14:51
В Украине создали Восточное управление труда для Донецкой и Луганской областей
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины ликвидировал управления Государственной службы по вопросам труда в Донецкой и Луганской областях. В то же время правительство создало Восточное межрегиональное управление труда.

Такое решение приняли во время сегодняшнего заседания Кабмина.

Новое Восточное межрегиональное управление труда является правопреемником ликвидированных управлений в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что управления в Донецкой и Луганской областях будут выполнять свои функции до завершения осуществления мероприятий по созданию Восточного межрегионального управления труда.

Напомним, с начала карантина потеряли работу свыше 430 тысяч украинских граждан; РБК-Украина рассказывало, как изменился рынок труда в Украине с началом пандемии коронавируса.

Кроме того, правительство планирует расширить пособия по частичной безработице во время карантинов, введенных не только из-за пандемии коронавируса.

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