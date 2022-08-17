В Украине создали штаб по мониторингу ситуации вокруг ЗАЭС

В Украине на базе "Энергоатома" был создан кризисный штаб, который займется круглосуточным мониторингом ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, которое приводит " Энергоатом ".

По словам министра, штаб должен быть максимально эффективным в случае возникновения на Запорожской АЭС любой чрезвычайной ситуации.

"Есть соответствующие процедуры, как работает этот штаб. К нему привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там идет полная координация. Он работает 24/7, и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС", - заявил Галущенко.

Также он вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и президентом “Энергоатома” Петром Котиным проинспектировали в Запорожье работу всех служб, которые отвечают за радиохимический, биологический и ядерный контроль.

Такая мера была предпринята на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами и увеличения угрозы ядерной катастрофы.