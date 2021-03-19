В Украине создали первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника"

Согласно пресс-релизу, университет уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело". Соответственно, слушатели курсов получат сертификаты государственного образца.

Вуз будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экономике, экологии, химическим технологиям и инженерии, архитектуре и гражданской инженерии, охране труда и горному делу.

При этом уточняется, что первые слушатели - сотрудники "Метинвеста" - уже повышают свой уровень знаний по специальностям "Металлургия", "Охрана труда и промышленная безопасность" и "Горное дело".

Первый набор 200 студентов бакалаврата планируется в 2022 году.

Поступать в вуз могут выпускники школы для получения высшего образования - обучение длится от трех до пяти с половиной лет.

В пресс-релизе подчеркивается, что университет получает лицензии только на актуальные и перспективные технические специальности. Учебные программы разрабатываются с учетом современных требований бизнеса и лучших мировых практик. Над ними работают 11 докторов и 18 кандидатов наук, в разработке программ участвует Европейское сообщество по охране труда (ESOSH). Обучение строится по принципу дуального образования: с третьего курса теоретические знания подкрепляются практическими занятиями и стажировкой на предприятиях "Метинвеста".

"Промышленные компании готовы хорошо оплачивать работу специалистов, которые умеют управлять сложным оборудованием. Действующие же украинские вузы не могут похвастаться новой техникой для отработки практических навыков студентов", - отмечается в пресс-релизе.

Создание ультрасовременных лабораторий - еще одно преимущество университета. Для этого вуз заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования - международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo - о создании и оснащении современной лабораторной базы университета.

IT-инфраструктуру "Метинвест Политехники" разрабатывает Microsoft. Компания уже поддержала создание системы онлайн-обучения по программам повышения квалификации. Для создания новых обучающих технологий используются самые последние наработки Microsoft в области образовательных программ. Одна из задач, которую решает Microsoft - разработка архитектуры современного цифрового вуза. Университет также получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

В Мариуполе для "Метинвест Политехники" и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацуура, знаменитого своими работами в ряде стран мира. Корпус университета будет построен по самым современным технологиям из стали "Метинвеста". Благодаря строительству нового вуза в Мариуполе будет облагорожен городской сад. Город также получит современный реконструированный стадион "Азовец".

Перед новым вузом стоит задача создания научно-образовательного комплекса, который будет включать среднее образование с техническим уклоном, специальное образование перед высшим (младший бакалавр), высшее образование (бакалавр и магистр), второе высшее образование и повышение квалификации. В перспективе планируется создание научно-производственного центра, который будет заниматься научной, инновационной и международной деятельностью.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил, что создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для группы "Метинвест", отмечающей 15-летний юбилей.

"Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия", - заверил гендиректор.

В свою очередь, руководитель "Метинвест Политехника" Александр Поважный пояснил, что учебные программы технического университета будут ориентированы на конкретные запросы украинского бизнеса.

"Мы привлекаем в вуз лучших украинских и зарубежных лекторов, а также самые современные цифровые технологии. Использование дуального образования позволит студентам получать практические знания, а предприятиям - адаптированных и высококлассных специалистов. Уверен, что для многих студентов новый университет станет трамплином к профессиональному становлению, успешной карьере и финансовому благополучию", - сказал ректор.