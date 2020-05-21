В Украине создали новую партию во главе с Палицей

Депутаты Верховной рады объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии. Учредительный съезд состоялся в среду, 20 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба депутатского объединения на странице в соцсети Facebook.

"Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны", - отметил глава новосозданной партии Игорь Палица.

Отмечается, что в партию вошли депутаты как из разных политических сил, так и беспартийные.

Напомним, в конце ноября 2015 года представитель партии УКРОП Игорь Палица стал председателем Волынского областного совета. На первом заседании облсовета Палицу поддержали 39 депутатов из 64-х.

Как писало РБК-Украина, Игорь Палица 6 мая 2014 года был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. 30 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Палицу с должности председателя Одесской областной государственной администрации. В тот же день Порошенко представил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве главы Одесской облгосадминистрации.