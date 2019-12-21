В Украине создали межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Смирнов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли и создал межведомственную группу, которая будет заниматься данным вопросом. По этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, в соответствии с указом №925/2019, президент ввел в действие решение СНБО от 20 декабря "Об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины". Контроль за выполнением был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кроме того, указом №926/2019 Зеленский создал межведомственную группу по подготовке предложений по усовершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли.

Председателем межведомственной крупы был назначен заместитель руководителя ОП Андрея Смирнова. Группа в двухнедельный срок должна представить главе государства предложения по усовершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли.

Напомним, в субботу, 14 декабря, вступил в силу закон №2300 президента Владимира Зленського, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. Однако данный документ будет введен в действие только с 1 июля 2020 года.

Как известно, законопроект № 2300 был принят Верховной радой во втором чтении в начале декабря. Проект закона поддержали 284 народных избранников.