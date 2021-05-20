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В Украине создали медийную платформу о благотворительности

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Киев, Четверг 20 мая 2021 13:46
В Украине создали медийную платформу о благотворительности Фото: в Украине создали медийную платформу о благотворительности (zagoriy.foundation)
Автор: РБК-Украина

В Украине начала работу медиа-платформа о благотворительности - "Медиа великих историй". Основателем интернет-ресурса стал благотворительный фонд Zagoriy Foundation.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что главная цель "Медиа великих историй"- продемонстрировать, что каждый может приобщаться к благотворительности и получить от этого удовольствие.

"Zagoriy Foundation с 2015 года развивает культуру благотворительности в Украине. Фонд поддерживает украинское меценатство и популяризирует системный подход к благотворительности в обществе. Мы поняли, что некоммерческому сектору не хватает платформы, которая рассказывала бы о культуре благотворительности, поэтому мы решили создать информ-ресурс о благотворительности для всех и каждого. рассказывать о трендах в благотворительности, работу третьего сектора, делимся мнениями экспертов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Zagoriy Foundation, на сайте проекта можно будет узнать, почему миллионеры тратят состояние на социальные проекты, как культура благотворительности влияет на жизнь каждого и можно ли делать добрые дела, если нет возможности донейтить средства.

"Медиа великих историй - это гид в мире добрых дел, сайт, куда заходят посмотреть, как правильно инвестировать свой ресурс в развитие общества и культуру благотворительности. Мы делаем культуру благотворительности органической частью жизни украинцев", - подчеркнула главный редактор Елена Скачкова.

Напомним, Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница".

Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине.

Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок - части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

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