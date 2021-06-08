В Украине создадут центр рынков капитала: Кабмин подписал меморандум с ЕБРР и USAID

Кабинет министров подписал Меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию USAID. Документ предусматривает создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале .

"Сегодняшний меморандум - это новая страница в экономической истории нашего государства. Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", - написал он.

Как отметил премьер, согласно договоренностям, в следующие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).

Отметим, подписание этого меморандума анонсировалось еще в начале 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 января в ходе публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 заявил, что меморандум подпишут "на следующей неделе".

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила проект создания УМФЦ (Украинского Международного финансового центра). Проект предусматривает новый оншорний региональный центр рынков капитала и товарных рынков, который будет включать в свою структуру пять учреждений: Консультативный совет, Бюро связей с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг.

Согласно презентации, УМФЦ будет полностью интегрирован в украинскую правовую систему и предоставит равные возможности и преимущества каждому локальном и международному участнику.

В течение трех лет планируется получение лицензий всеми организациями и утверждение Правил биржевой торговли, реформирование депозитария и расчетно-клиринговой деятельности.