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В Украине создадут спецподразделение по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны

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Среда 14 июля 2021 10:22
В Украине создадут спецподразделение по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генпрокурор и руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Нацполиции договорились о создании специализированных подразделений. Они будут заниматься расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Было подписано соответствующее постановление о создании спецподразделений.

Такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Эти подразделения напрямую будут работать с Департаментом надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

"Сейчас только четверть уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, на недостатки расследования Украиной военных преступлений и преступлений против человечности указывал прокурор Международного уголовного суда в отчете за 2020 год.

"Эффективное же уголовное преследование за самые тяжкие преступления, в том числе против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами", - добавила Венедиктова.

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