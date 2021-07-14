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В Україні створять спецпідрозділ по розслідуванню злочинів, вчинених в умовах війни

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Середа 14 липня 2021 10:22
В Україні створять спецпідрозділ по розслідуванню злочинів, вчинених в умовах війни Фото: генпрокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генпрокурор та керівники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і Нацполіції домовились про створення спеціалізованих підрозділів. Вони займатимуться розслідуванням злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Була підписана відповідна постанова про створення спецпідрозділів.

Такі структурні одиниці будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Нацполіції, а також їхніх регіональних та територіальних органів в Донецькій та Луганській областях.

Ці підрозділи напряму працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.

"Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни", - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, на недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував прокурор Міжнародного кримінального суду у звіті за 2020 рік.

"Ефективне ж кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, у тому числі проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань", - додала Венедіктова.

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розслідування Ірина Венедіктова
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