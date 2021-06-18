В Украине создадут сеть ситуационных центров: Зеленский подписал решение СНБО

В Украине создадут сеть ситуационных центров. Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 июня, подписал соответсвующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО решил признать необходимым расширение и дальнейшее развитие единой сети ситуационных центров с целью повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью органов исполнительной власти, правоохранительных органов и воинских формирований в мирное время и во время чрезвычайных ситуаций.

При каждом органе власти хотят создать ситуативный штаб, которые будут докладывать центральному штабу - Главный ситуационный центр Украины.

Указом поручено Кабинету министров в трехмесячный срок утвердить положение о правительственном ситуационном центре. В частности, типичные требования к программному и аппаратному обеспечению ситуационного центра, его подсистем и сетей, а также к созданию комплекса технической защиты информации.

Также правительство в течение полугода должно обеспечить создание и функционирование правительственного ситуационного центра.