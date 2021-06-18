В Україні створять мережу ситуаційних центрів: Зеленський підписав рішення РНБО
В Україні створять мережу ситуаційних центрів. Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 18 червня, підписав відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ був оприлюднений на сайті офісу президента.
РНБО вирішила визнати необхідним розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів з метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, взаємодії, координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та військових формувань у мирний час та під час надзвичайних ситуацій.
При кожному органі влади хочуть створити ситуативний штаб, які доповідатимуть центральному штабу-Головний ситуаційний центр України.
Указом доручено Кабінету Міністрів у тримісячний термін затвердити Положення про урядовий ситуаційний центр. Зокрема, типові вимоги до програмного та апаратного забезпечення Ситуаційного центру, його підсистем та мереж, а також до створення комплексу технічного захисту інформації.
Також уряд протягом півроку має забезпечити створення і функціонування урядового Ситуаційного центру.