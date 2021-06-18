ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні створять мережу ситуаційних центрів: Зеленський підписав рішення РНБО

Новость на русском →
П'ятниця 18 червня 2021 19:28
В Україні створять мережу ситуаційних центрів: Зеленський підписав рішення РНБО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні створять мережу ситуаційних центрів. Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 18 червня, підписав відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті офісу президента.

РНБО вирішила визнати необхідним розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів з метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, взаємодії, координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та військових формувань у мирний час та під час надзвичайних ситуацій.

При кожному органі влади хочуть створити ситуативний штаб, які доповідатимуть центральному штабу-Головний ситуаційний центр України.

Указом доручено Кабінету Міністрів у тримісячний термін затвердити Положення про урядовий ситуаційний центр. Зокрема, типові вимоги до програмного та апаратного забезпечення Ситуаційного центру, його підсистем та мереж, а також до створення комплексу технічного захисту інформації.

Також уряд протягом півроку має забезпечити створення і функціонування урядового Ситуаційного центру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський наказ РНБО
NEWS
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами