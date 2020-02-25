В Украине создадут платформу для выявления конечных собственников компаний

Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями 24 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственников и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, меморандум заключен сроком на 3 года. Он определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

Для достижения этой цели будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ). Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающий на основе электронного офиса.

Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП "Национальные информационные системы". Среди партнеров от общественного сектора - общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина", общественная организация "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд "Видродження", OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).

Напомним, Верховная рада в 2019 году приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".