В Украине создадут кибервойска. Президент подписал решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Решение предусматривает создание в Украине кибервойск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.
После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание кибервойск в Украине еще в середине мая. Он рассказал, что СНБО принял такое тайное решение.