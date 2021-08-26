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В Украине создадут кибервойска. Президент подписал решение СНБО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Решение предусматривает создание в Украине кибервойск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.

После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание кибервойск в Украине еще в середине мая. Он рассказал, что СНБО принял такое тайное решение.

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Владимир ЗеленскийСНБО