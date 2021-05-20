В Украине создадут "25 спортивных магнитов" для олимпийских видов спорта, - Тимошенко

По его словам, их строительство - отдельный проект, получивший название "25 спортивных магнитов" и инициированный президентом Владимиром Зеленским.

"Все это больше, чем просто инфраструктура. В стенах, которые строятся сейчас и будут построены еще, зарождается стремление к победам. Наша задача - чтобы побед у нашей страны было как можно больше", - заявил он.

Тимошенко отметил, что при отборе объектов на стадии проекта акцент делался на то, чтобы "спортивные магниты" были многофункциональными, и люди могли заниматься разными видами спорта.

"Каждый магнит должен соответствовать международным стандартам. Кроме того, на каждом из объектов должны быть созданы условия для проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд по не менее чем пяти олимпийским видам спорта", - сообщил замглавы ОП.

Исключением является водная арена международного класса, которую строят в Тернополе. Впервые в Украине появится подобный спортивный объект.

"Тернопольский "Центр гребли и водных видов спорта" сможет принимать Чемпионаты Европы и мира. К тому же, наши спортсмены берут много медалей в данном виде спорта, они заслуживают современную базу. Напомню, украинец Юрий Чебан два раза завоевал медали на Олимпиаде", - заявил Тимошенко.

По словам Тимошенко, 10 объектов из списка "25 спортивных магнитов" удалось завершить на протяжении 2020 года.

"Особая гордость - современный спорткомплекс "Олимпийские резервы" в Днепре, открывший свои двери в ноябре прошлого года. Это просторная крытая 6-этажная арена, построенная "с нуля" для олимпийских видов спорта" - сказал замглавы ОП.